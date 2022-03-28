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    Події в Україні

    Окупанти використали касетні снаряди у двох областях. Венедіктова розповіла деталі

    Поки українська сторона не має доказів того, що ворог використав касетні боєприпаси в Києві - Окупанти використали касетні снаряди у двох областях. Венедіктова розповіла деталі
    Поки українська сторона не має доказів того, що ворог використав касетні боєприпаси в Києві
    фото з відкритих джерел

    Прокурори бачать інформацію про застосування й іншої забороненої зброї в різних регіонах країни

    Прокурори мають докази застосування окупантами касетних снарядів на Херсонщині та Одещині. Про це на брифінгу повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

    За словами Венедіктової, наразі доказів застосування такого озброєння у Києві прокурори ще не мають. «Але, що стосується інших регіонів, то ми маємо докази. Ми маємо докази в Одеській області, в Херсонській області, де застосовуються безпосередньо касетні снаряди. По Києву ми працюємо», – сказала генпрокурор.

    Венедіктова додала, що у ЗМІ прокурори бачать інформацію про застосування й іншої забороненої зброї в різних регіонах країни. «Необхідно мати й докази, зокрема, уламки таких снарядів, аналіз ґрунту тощо», – додала вона.

    Чиновниця також розповіла про складнощі у розслідуванні справ про скоєння російськими військовими зґвалтувань на тимчасово окупованих територіях України. «Зґвалтування – це приватне обвинувачення, і ми мусимо мати від жертви заяву», – зазначила генпрокурор.

    За її словами, наразі є зареєстровані справи за фактами скоєння таких злочинів, але справа із конкретною жертвою та підозрюваним лише одна.

    Венедіктова додала, що на час війни ОГПУ дуже б допомогло відновлення військових прокурорів, адже наразі прокурори є цивільними, і їх не допускають для збору доказів до місць, де ще точаться бої.

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    Теги: росія окупанти Генпрокурор війна Україна окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Окупанти використали касетні снаряди у двох областях. Венедіктова розповіла деталі