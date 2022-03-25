Окупанти вісім днів ґвалтували 18-річну дівчину

Тим часом правозахисники дорікають Україні «розголошенням персональних даних» російських полонених

Вже неодноразово від українських жінок надходять заяви про злочини сексуального характеру, які вчиняють російські солдати. Про це розповів нардеп Сергій Тарута.

«Те, про що важко говорити. Однак варто не просто говорити, а кричати! Хоча би для того, щоб відкрити очі таким, як Human Rights Watch, які дорікають Україні «розголошенням персональних даних» росіянських полонених», – написав нардеп.

У Київській, Херсонській, Чернігівській областях зафіксовано сексуальні злочини, які вчиняють окупанти. Такі повідомлення надходять від українських жінок на гарячі лінії, зокрема, до громадської організації La Strada. На Київщині окупанти майже повністю знищили міста Ірпінь, Буча, Ворзель і Гостомель.

«Ті, кому вдалось звідти вирватись, розповідають про військові злочини, які вчиняють росіянці. Так, одна із волонтерок розповіла виданню «НВ», що евакуйовані донесли факти масових зґвалтувань. Серед постраждалих 18-річна дівчина, яку окупанти ґвалтували 8 днів», – говориться у повідомлені.

Нагадаємо, прокуратура встановила особу окупанта, який зґвалтував жінку на Київщині.

Раніше уже повідомлялося, що у населених пунктах Київської області російські окупанти масово знищують місцевих жителів, вдаючись до найжорстокіших методів. Вони вбивають, ґвалтують і грабують людей.