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    Події в Україні

    Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)

    Піротехніки вилучили замасковану у траві та ґрунті протитанкову міну - Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)

    Піротехніки вилучили замасковану у траві та ґрунті протитанкову міну

    фото: ДСНС

    Щодня заявок про виявлення боєприпасів у Миколаєві стає все більше

    Сьогодні, 10 березня, піротехніки ДСНС проводили роботи по розмінуванню районів Миколаєва від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Щодня заявок про виявлення боєприпасів стає все більше. Громадяни повідомляють про боєприпаси, які залишились після обстрілів. Найбільше зустрічаються касетні боєприпаси від реактивних систем залпового вогню, артилерійські та інженерні боєприпаси, авіаційні бомби.

    Сьогодні разом з іншими вибухонебезпечними предметами піротехніки вилучили замасковану у траві та ґрунті протитанкову міну.

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    Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)
    Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)
    Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)
    Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)
    Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)
    Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)
    Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)
    Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)

    Рятувальники нагадують правила безпеки:

    • не можна підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети. Це може привести до травмування та навіть загибелі людей
    • необхідно зателефонувати на спецлінію 101 або 102 та надати інформацію про місце виявлення ВНП
    • до прибуття піротехніків обмежити доступ людей до них, особливо це стосується дітей.

    Як повідомлялося, увечері 9 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв із «Градів» та «Ураганів».

    7 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними.

    Внаслідок масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.

    Теги: Росія окупанти ДСНС Миколаїв рятувальники боєприпаси #stoprussia
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    Касетні снаряди, авіабомби: окупанти перетворили Миколаїв на мінне поле (фото)