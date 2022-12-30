Розвідка анонсувала новини щодо звільнення українських полонених

Юсов запевнив, що триває серйозна взаємодія і планова робота і по звільненню майбутньому, і по супроводу і захисту прав наших полонених

Робота зі звільнення українських захисників з полону РФ триває. Найближчим часом варто очікувати позитивних новин. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Він розповів, що 29 грудня відбулася зустріч глави Офісу президента Андрія Єрмака у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими.

«Триває серйозна взаємодія і планова робота і по звільненню майбутньому, і по супроводу і захисту прав наших полонених», – зазначив Юсов.

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Представник ГУР МО також додав, що на зустрічі був присутній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Багато цікавих новин ми вже найближчим часом побачимо і в цій сфері також», – додав розвідник.

Раніше розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії.

До слова, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.