Американський генерал розповів, коли ЗСУ звільнять окупований Росією Крим

Бен Ходжес переконаний, що Україна звільнить Крим до кінця серпня 2023 року

Звільнення Криму для України є одним з основних компонентів її майбутньої безпеки, і це станеться не пізніше кінця серпня наступного року, оскільки РФ уже зараз суттєво втрачає логістичні можливості. Таке переконання висловив у четвер екскомандувач Сухопутних сил США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес. Про це повідомляє «Укрінформ».

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«Причина, чому я впевнений, що Україна звільнить Крим до кінця серпня, полягає в матеріально-технічному забезпеченні», – зауважив колишній американський командувач.

Він пояснив, що в Крим з Росії йде всього два сухопутних шляхи. Один – по Керченському мосту, який уже має пошкодження та може зазнати нових ударів найближчим часом. Другий, так званий сухопутний міст, пролягає по суходолу з ростова через Маріуполь, Мелітополь і далі в Крим. Українці вже можуть цілити по Мелітополю з Himars, – нагадав він.

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«Отже, обидва сухопутні шляхи, потрібні для постачань у Крим, уже порушені, і я думаю, що впродовж наступних двох місяців вони зазнаватимуть все більших й більших проблем», – зазначив генерал.

Водночас Ходжес підкреслив, що позбавити росіян можливості використовувати Кримський півострів як плацдарм, можна вже зараз. Для цього США й Захід повинні почати поставки далекобійних ракет.

«Від Одеси до Севастополя – рівно 300 кілометрів. Отже, якби Україна мала Atacms прямо зараз, вони вже могли б зробити Крим непридатним для російських сил, для російського флоту в Севастополі, для російських авіабаз», – зауважив генерал.

Він зазначив, що адміністрація США, яка поки не надала Україна Atacms, надто перестраховується. За його словами, це «самостримування» виникло ще від моменту, коли почалися дискусії, чи давати Україні протитанкові системи Javelin. Потім те саме відбулося зі Stinger, а зараз США надають Україні системи Patriot. У той час, як Росія жодного разу не вдалася до ескалації, оскільки їм немає чим відповідати.

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Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, у тимчасово окупованому Джанкої знову була «бавовна».

Раніше гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму рашисти ведуть роботи зі створення військових укріплень. При цьому Аксьонов додав, що «безпека» Криму насамперед нібито забезпечуватиметься «заходами в Херсонській області». Про які саме заходи йдеться, гауляйтер не уточнював.

За даними британської розвідки, росіяни збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Зазначається, що деякі з цих оборонних рубежів розташовані на 60 км за лінією фронту. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ.

Триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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