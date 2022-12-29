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Розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії
Іранські балістичні ракети є дуже бажаною зброєю для Путіна
фото: Хорремшехр (twitter.com/englishfars)

За словами розвідника, то в Ірані не всі так горять бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати

Росія досягла з Іраном попередніх домовленостей щодо постачання балістичних ракет, але Тегеран все ще не передає їх через можливі наслідки такого кроку. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсова в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що іранські балістичні ракети є дуже бажаною зброєю для російського диктатора Володимира Путіна, але поки він все ще не може її отримати.

«Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості ми знаємо, що вони є, але тепер залишилося дочекатися і подивитися. Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так горять бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, в Ірані вкотре заявили про непричетність до постачання дронів Росії для атак по Україні. Також Тегеран пригрозив відповідальністю через нещодавню заяву української сторони про необхідність арештів постачальників та знищення виробництв.

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському – веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.

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Теги: росія зброя Іран війна Україна ракета

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