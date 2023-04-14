СБУ дала поради українцям перед Великоднем

Правоохоронці радять без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика

СБУ закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня.

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«Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Служба безпеки України докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

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У своїх діях СБУ спирається на закони, інтереси держави та свідому і патріотичну позицію громадян України. Тому наразі важливі пильність, обачність та злагодженість дій кожного з нас.

Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні свят:

обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях;

без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Нагадаємо, Сили оборони наразі не фіксують активної підготовки ворога до обстрілів на Великдень. Водночас українцям за для власної безпеки слід уникати масових скупчень.