Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців

Українцям слід уникати масових скупчень

Сили оборони наразі не фіксують активної підготовки ворога до обстрілів на Великдень. Водночас українцям за для власної безпеки слід уникати масових скупчень. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

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«Нами не фіксується такої підготовки дуже активної, тому що ворог на нашому напрямку зайнятий підготовкою оборонних споруд. Вони більше знаходяться в обороні й готуються до оборони та час від часу продовжують обстріли мирного населення», – розповіла вона.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. При цьому українські сили ППО готові відбивати ракетні удари противника.

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Триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.