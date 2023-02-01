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СБУ прийшла з обшуками до ексголови МВС Авакова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ прийшла з обшуками до ексголови МВС Авакова

Обшуки стосуються справи з авіакатастрофою в Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС

У колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова проводять обшуки. Вони стосуються справи з авіакатастрофою в Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС. 

Відомо, що мова йде про закупівлі французьких гелікоптерів Airbus ще за часів, коли Аваков очолював МВС.

Про таке ексміністр розповів в коментарях ЗМІ. Так, за його словами, правоохоронці дивилися контракти шестирічної давнини з французькою Airbus Helicopter, яка поставила МВС гелікоптери H-225, H-145 і Н-125.

«Звісно, нічого. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом», – сказав Аваков та додав, що  правоохоронці формально відпрацювали версію.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила.

Нагадаємо, правоохоронці проводять обшук в олігарха Коломойськогою.

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