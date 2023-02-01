Правоохоронці проводять обшук в олігарха Коломойського

Триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті»

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє «Страна.ua».

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Як зазначається, триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Минулого року у Коломойського проводило обшуки НАБУ також у справі про «Укрнафту»

Як відомо, 7 листопада українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія «Укрнафта», співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

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9 листопада «Укрнафта» заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є «Укрнафта», СБУ провела обшуки.

Зазначимо також, що у вересні детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами «Укрнафти» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

Нагадаємо, минулого року у Коломойського проводило обшуки НАБУ також у справі про «Укрнафту».