Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
Наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей
Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Про це написав очільник Нацполіції Ігор Клименко.
Наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.
Уранці 18 січня в Броварах Київської області пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали.
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