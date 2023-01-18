Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін

У Броварах розбився гвинтокрил з керівництвом МВС

Наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Про це написав очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

Уранці 18 січня в Броварах Київської області пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали.