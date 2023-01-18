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Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
У Броварах розбився гвинтокрил з керівництвом МВС

Наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей 

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Про це написав очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін фото 1

Наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін фото 2

Уранці 18 січня в Броварах Київської області пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. 

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. 

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