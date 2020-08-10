СБУ викрила незаконний продаж запчастин до гелікоптерів зі складів Міноборони



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Контррозвідка СБУ накрила збут крадених запчастин до вертольотів із українських військових частин

Чотирьох зловмисників контррозвідка СБУ затримала при передачі іноземцю крадених комплектуючих до бойової техніки

Контррозвідники Служби безпеки України викрили організовану групу на незаконному збуті іноземцям складових частин озброєння українських військових підрозділів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, до оборудки причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також колишній і діючий військовослужбовці. Фігуранти намагалися налагодити схему збуту майна, викраденого зі складів українських військових частин

Співробітники СБУ затримали у Житомирі та Вінниці чотирьох зловмисників під час реалізації іноземцю комплектуючих до бойової вертолітної техніки Збройних Сил України.

СБУ затримала чотирьох зловмисників, які збували крадені запчастини до вертольотів

У ході обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.

Наразі планується повідомлення про підозру усім учасникам організованої групи.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 1 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», у Києві Служба безпеки України заблокувала контрабанду важких наркотиків і психотропів з Європи та затримала організатора наркотрафіка. За даними досудового слідства, налагодив наркобізнес раніше судимий за аналогічні злочини мешканець Макіївки, який зараз проживає у столиці. До протиправної діяльності він залучив кількох своїх знайомих із кримінальним минулим. Встановлено, що наркотичні засоби та психотропні речовини зловмисник отримував від іноземних постачальників із країн Бенілюксу. В Україну «товар» потрапляв у міжнародних поштових відправленнях під виглядом продуктів харчування. Збували наркотики на території області через мережу дилерів.