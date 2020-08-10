Тисяча доларів за всиновлення: у Києві на хабарі затримано начальника Служби у справах дітей



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Чиновницю викрито під час отримання коштів Фото: Прокуратура Києва

Чиновниця вимагала гроші за безперешкодне усиновлення подружжям малолітньої дитини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської місцевої прокуратури № 7 затримано начальника Служби у справах дітей та сім’ї однієї з районних в місті Києві державних адміністрацій, яка вимагала та отримала неправомірну вигоду за усиновлення дитини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, вказана службова особа, використовуючи владні повноваження, вимагала $1 тис. неправомірної вигоди за безперешкодне усиновлення подружжям малолітньої дитини й надання висновку про доцільність такого усиновлення та його відповідність інтересам дитини.

7 серпня після передачі зазначених коштів співробітниками місцевої прокуратури спільно з працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ службову особу викрито «на гарячому» та затримано у порядку статті 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.