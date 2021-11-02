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    СБУ виявила на Полтавщині склад небезпечних біоматеріалів (фото)

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    Нелегальний склад виявили на одному із державних підприємств Полтавської області - СБУ виявила на Полтавщині склад небезпечних біоматеріалів (фото)
    Нелегальний склад виявили на одному із державних підприємств Полтавської області
    фото: СБУ

    Правоохоронці виявили велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки

    Служба безпеки України виявила у Полтавській області склад нелегального зберігання отруйних речовин. Зокрема, було виявлено токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб. За інформацією пресслужби СБУ, нелегальний склад виявили на одному із державних підприємств Полтавської області.

    Там правоохоронці виявили велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки, близько 700 одиниць біологічних агентів, орієнтовно 15 літрів прекурсорів та близько 20 кг хімікатів не встановленого походження.

    Вилучені речовини направили на експертизу, а територію об'єкта взяли під посилену охорону.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 326 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами або токсинами). Розслідування триває, правоохоронці встановлюють всі обставини та причетних.

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    СБУ виявила на Полтавщині склад небезпечних біоматеріалів (фото)
    СБУ виявила на Полтавщині склад небезпечних біоматеріалів (фото)
    СБУ виявила на Полтавщині склад небезпечних біоматеріалів (фото)
    СБУ виявила на Полтавщині склад небезпечних біоматеріалів (фото)
    СБУ виявила на Полтавщині склад небезпечних біоматеріалів (фото)

    Також в СБУ хочуть надати додаткову кваліфікацію справі за статтями 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних або сильнодіючих речовин або отруйних або сильнодіючих лікарських засобів та 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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    Теги: СБУ медицина Полтавщина
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    СБУ виявила на Полтавщині склад небезпечних біоматеріалів (фото)