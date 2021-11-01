Рада вимагатиме від уряду тимчасово заборонити експорт кисню

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13,9 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України знало про майбутні перебої з киснем в українських лікарнях, але не змогло знайти ефективного способу вирішення цієї проблеми.

Раніше повідомлялося, що в Одесі у відділенні обласного центру соціально значущих хвороб – одного з опорних закладів регіону для хворих на Covid-19 – закінчився кисень через порушення його поставок двома підприємствами.

Нагадаємо, 26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

До слова, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.