Рада вимагатиме від уряду тимчасово заборонити експорт кисню
Депутати збираються звернутися до Кабміну через ситуацію з медичним киснем
Народні депутати вимагатимуть від Кабінету міністрів тимчасово заборонити експорт кисню або запровадити обмежувальні заходи. Про заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише «Еспресо.TV».
«Пропоную колегам зі всіх фракцій підписати спільний лист на уряд для того, щоб тимчасово заборонити експорт кисню. Або ввести обмежувальні заходи, тому що зараз між усіма країнами починається боротьба за кисень, як колись за вакцини та маски», – сказав Арахамія.
За його словами, уряд працює з усіма виробниками та має стежит, щоб «підприємці не маніпулювали цим питанням».
До слова, у Сovid-лікарнях Одеси до вечора може закінчитися кисень.
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13,9 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України знало про майбутні перебої з киснем в українських лікарнях, але не змогло знайти ефективного способу вирішення цієї проблеми.
Раніше повідомлялося, що в Одесі у відділенні обласного центру соціально значущих хвороб – одного з опорних закладів регіону для хворих на Covid-19 – закінчився кисень через порушення його поставок двома підприємствами.
Нагадаємо, 26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.
До слова, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.