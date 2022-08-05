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СБУ запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти
Громадянам, які звернулися до Об’єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно
фото ілюстративне

Відправлені через форму дані є конфіденційними

В Україні тепер можна повідомити про зниклих безвісти чи тих, хто потрапив в полон до рашистів через онлайн-сервіс. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених запровадив швидку форму подачі заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, хто потрапив у полон до окупантів», – йдеться в повідомленні.

Повідомити про обставини зникнення особи можна через онлайн-форму.

Зазначається, що тим громадянам, які звернулися до Об’єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно – надана інформація вже опрацьована.

«Відправлені через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб. Звертаємо увагу, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади», – зазначають в СБУ.

Служба закликає не надавати інформацію про полонених і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їх звільнення.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі».

Крім того, рашисти заманюють родичів українських полонених до РФ для маніпуляцій. Близькі полоненого, які приїхали на територію ворога, є інструментом для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій проти України. Адже справжня мета ворога – руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуації та підрив національної безпеки України.

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Теги: окупанти росія Україна СБУ війна полон

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