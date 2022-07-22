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  4. Рашисти заманюють родичів українських полонених до РФ для маніпуляцій – розвідка
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    Події в Україні

    Рашисти заманюють родичів українських полонених до РФ для маніпуляцій – розвідка

    Близькі полоненого, які приїхали на територію ворога, є інструментом для шантажу - Рашисти заманюють родичів українських полонених до РФ для маніпуляцій – розвідка
    Близькі полоненого, які приїхали на територію ворога, є інструментом для шантажу
    фото з відкритих джерел

    Для додаткового психологічного тиску ворог свідомо маніпулює умовами утримання українських полонених

    Рашисти усе частіше використовують родичів українських військовополонених для проведення дезінформаційних операцій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

    «Такі дії з боку окупанта побудовані на використанні найглибших людських почуттів: любові до близьких і намаганні повернути їх додому. Близьких наших захисників спонукають їхати на територію ворожої держави, де вони стають легкою здобиччю пропагандистської машини та спецслужб країни-окупанта. Задля додаткового психологічного тиску ворог свідомо маніпулює умовами утримання українських полонених», – ідеться в повідомленні.

    У Координаційному штабі наголошують, що такі дії з боку рідних і близьких наших полонених не сприяють процесу визволення. Навпаки – у багатьох випадках це ускладнює переговори. Інформація ж про самих полонених, їхніх побратимів та місце служби створюють реальну небезпеку як для них самих, так і для України в цілому.

    При цьому у штабі звертають увагу на те, що близькі полоненого, які приїхали на територію ворога, є інструментом для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій проти України. Адже справжня мета ворога – руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуації та підрив національної безпеки України.

    У ГУР наголошують, що Україна докладає і докладатиме максимальних зусиль для повернення кожного захисника додому.

    Нагадаємо, правозахисниця назвала кількість українців у російському полоні. Нагадаємо, 29 червня Україна і Росія провели найбільший обмін із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Під час нього додому повернулися 144 захисники нашої країни, серед яких 95 оборонців завод Азовсталь у Маріуполі.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти заманюють родичів українських полонених до РФ для маніпуляцій – розвідка