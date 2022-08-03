Теракт в Оленівці: розвідка розкрила шокуючі подробиці

Росія не мала наміру обмінювати військовополонених

Встановлено деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у населеному пункті Оленівка на окупованій Донеччині, в якій перебували українські військовополонені, у тому числі зі складу полку «Азов». Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

«Допити полонених проводили слідчі так званого «МВД ДНР» спільно з представниками ПВК «Вагнер» та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі реалізації зазначеного плану представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими «скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України».

Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі. Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.

Відомо, що мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК «Вагнер» з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об'єкта, зроблені до та після трагедії.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що українських полонених у колонії в Оленівці вбили термобаричною зброєю.