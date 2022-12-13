Ще мінус 500 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

В Україні вже ліквідовано 95 260 рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 95 260 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 грудня орієнтовно склали:

особового складу – близько 95260 (+500) осіб ліквідовано;

танків – 2966 (+0) од;

бойових броньованих машин – 5930 (+2) од;

артилерійських систем – 1931 (+2) од;

РСЗВ – 404 (+7) од;

засоби ППО – 211 (+0) од;

літаків – 281 (+0) од;

гелікоптерів – 264 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0);

крилаті ракети – 592 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) од;

спеціальна техніка – 170 (+1).

Втрати окупантів станом на ранок 13 грудня Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.