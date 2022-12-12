ЗСУ підірвали важливий для окупантів міст поблизу Мелітополя (відео)

Це один зі стратегічно важливих мостів для окупантів

Довжина мосту над річкою Молочною – близько 130 м

У мережі показали пошкоджений міст, що з'єднував тимчасово окупований Мелітополь та Костянтинівку. Це стратегічно важлива автомобільна переправа, через яку окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку та посилювали свої угруповання. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що це один зі стратегічно важливих мостів після «втоми» Кримського мосту.

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«Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Що ж, недорогі рашисти, ЗСУ вже поруч. Тікати будете не озираючись!» – написав міський голова.

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На виїзді з Мелітополя поблизу села Костянтинівка протікає річка Молочна, довжина мосту над нею – близько 130 м. Дорога йде у бік Бердянська на березі Азовського моря на сході Запорізької області.

Раніше Іван Федоров повідомив, що протягом 10-11 грудня українські військові завдали ударів по трьох важливих об'єктах російських загарбників у тимчасово захопленому Мелітополі та поруч із ним: серед військових РФ – десятки вбитих і щонайменше 200 поранених, загарбники панікують.

Нагадаємо, триває 292 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. Протягом доби окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.