Шмигаль попередив українців про нові атаки окупантів

Прем’єр: «Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла»

Українська енергосистема пережила дев'ять масованих атак і десятки ударів. Спеціалісти досі долають наслідки вчорашнього ворожого удару безпілотників на об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Прем'єр зазначив, що станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює вісім блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах.

«Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак», – зазначив Шмигаль.

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Крім того, прем’єр долав, що в умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо.

«Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян», – поснив міністр.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.