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    Події в Україні

    Штормове попередження: у Закарпатській області очікуються сильні зливи

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    Рятувальники попереджають про підтоплення - Штормове попередження: у Закарпатській області очікуються сильні зливи
    Рятувальники попереджають про підтоплення

    Протягом 4 серпня та у першiй половинi доби 5 серпня під час злив очікується підйом води у річках до 1 м

    У захiднiй та центральнiй  частинах Закарпатської областi протягом 4 серпня та у першiй половинi доби 5 серпня очікуються сильні зливи. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

    Під час злив можливе:

    - на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м,

    - формування значного мiсцевого та схилового  стоку з пiдтопленням понижених мiсць.

    «У горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженного грунту», - йдеться у повідомленні рятувальників.

    Як повідомлялося, 27 липня Захід України  потерпав через зливи. Потужні зливи пройшли у Закарптській та Івано - Франківській області.

    Також на Херсонщині 28 липня потужні зливи затопили село.

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