Штормове попередження: у Закарпатській області очікуються сильні зливи
Протягом 4 серпня та у першiй половинi доби 5 серпня під час злив очікується підйом води у річках до 1 м
У захiднiй та центральнiй частинах Закарпатської областi протягом 4 серпня та у першiй половинi доби 5 серпня очікуються сильні зливи. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Під час злив можливе:
- на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м,
- формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць.
«У горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженного грунту», - йдеться у повідомленні рятувальників.
Як повідомлялося, 27 липня Захід України потерпав через зливи. Потужні зливи пройшли у Закарптській та Івано - Франківській області.