Штормове попередження: у Закарпатській області очікуються сильні зливи



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Рятувальники попереджають про підтоплення

Протягом 4 серпня та у першiй половинi доби 5 серпня під час злив очікується підйом води у річках до 1 м

У захiднiй та центральнiй частинах Закарпатської областi протягом 4 серпня та у першiй половинi доби 5 серпня очікуються сильні зливи. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Під час злив можливе:

- на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м,

- формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць.

«У горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженного грунту», - йдеться у повідомленні рятувальників.

Як повідомлялося, 27 липня Захід України потерпав через зливи. Потужні зливи пройшли у Закарптській та Івано - Франківській області.

Також на Херсонщині 28 липня потужні зливи затопили село.