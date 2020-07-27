Захід України знову потерпає через зливи



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Рятувальники допомагають місцевим жителям подолати негоду Фото: ДСНС

Потужна злива обрушилась на Закарпаття та Івано-Франківськ

У західних регіонах України в понеділок, 27 липня, пройшли сильні дощі - підтоплення зафіксовані на Закарпатті та в Івано-Франківську.

Як повідомляє ДСНС, в Закарпатській області є підтоплення в окремих населених пунктах в гірських районах, зруйновані місточки і берегоукріплення.

«27 липня близько 13:00 в результаті проходження короткочасних злив відбулося різке підняття рівня води в гірських потічках і річках. Як наслідок, в області підтоплено низку населених пунктів, зруйновано мости та берегоукріплення. У Воловецькому та Міжгір'ї утруднений проїзд», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в селі Скотарське річкою Віча знищено 1 і пошкоджені 3 містки, підтоплене одне домогосподарство. Також через розлив води ускладнено транспортне сполучення з 36 домогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення та близько 20 м ґрунтової дороги.

У селі Верхній Студений місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу, підтоплені 3 домогосподарства.

У селі Розтока спостерігається розлив струмка на центральній вулиці протяжністю близько одного кілометра, утруднений під'їзд автомобілів до 10 домогосподарств.

Також злива обрушилася на Івано-Франківськ. Станом на 16:00 в ДСНС надійшло три повідомлення про підтоплення підвальних приміщень.

«На вулиці Площа Міцкевича підтоплює приміщення кафе, на вулиці К. Данила підтоплює підвал реабілітаційного центру, на вулиці Бельведерська підтоплює офісне приміщення. Продовжують надходити повідомлення про підтоплення в місті Івано-Франківськ підвальних приміщень різних форм власності, а також про ускладнення руху на деяких вулицях через підтоплення», - йдеться в повідомленні.

Йде робота над ліквідацією наслідків негоди.

До слова, раніше через негоду в районі Говерли застрягли туристи, серед них шестеро дітей.