Штурмові катери «Кентавр» вийшли в Чорне море



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«Кентаври» ВМС ще проходять державні випробування

Вихід у море пройшов в рамках навчань в Одесі

Українські морські піхотинці вийшли в Чорне море на десантно-штурмових катерах «Кентавр». Про це повідомляє прес-служба Командування морської піхоти ВМС.

Вихід у море пройшов в рамках навчань в Одесі.

Відзначимо, що «Кентаври» ВМС ще проходять державні випробування і офіційно не включені до складу національного флоту.

Раніше повідомлялося, у ВМС з’являться два десантні катери «Кентавр». Катери відправлять охороняти Азовське море. Як зазначив, представник Генштабу ЗСУ В'ячеслав Дем’яненко, наразі продовжуються заходи щодо формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак заявив, що Україна посилює оборонні можливості на морі.