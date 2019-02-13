У ВМС з’являться два десантні катери «Кентавр»



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Наразі сформовані Морське командування, Командування морської піхоти, змінюється організаційна структура бойових частин та частин забезпечення

«Продовжуються заходи щодо формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та в акваторії Азовського моря», - повідомив представник Генштабу ЗСУ В'ячеслав Дем’яненко

До шести малих броньованих артилерійських катерів, які є у складі ВМС, у 2019 році заплановано прийняття ще одного аналогічного катера та двох десантних катерів «Кентавр».

Про це заявив заступник начальника головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ В'ячеслав Дем’яненко під час брифінгу щодо підсумків реформування ЗСУ.

«До складу ВМС прийнято шість малих броньованих артилерійських катерів, поточного року заплановано прийняття ще одного такого катера та двох десантних катерів «Кентавр». Триває розроблення технічного проекту ракетного катера типу «Лань», оснащеного ракетним комплексом «Нептун». США передали до ВМС ЗС України два патрульні катери типу Island у рамках міжнародної допомоги у військовій сфері. Продовжуються заходи щодо формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та в акваторії Азовського моря», - повідомив Дем’яненко.

Розповідаючи про реформи в армії, він зазначив, що наразі сформовані Морське командування, Командування морської піхоти, змінюється організаційна структура бойових частин та частин забезпечення. Так, управління бригад надводних кораблів переформовані у дивізіони надводних кораблів, а дивізіони кораблів охорони і забезпечення - у дивізіони кораблів охорони рейду. Крім того, сформовано дивізіон та ланку суден забезпечення, які виконуватимуть виключно завдання із забезпечення функціонування корабельного складу.

Раніше повідомлялося, що на всіх малих броньованих артилерійських катерах типу «Гюрза-М» і десантно-штурмових «Кентавр-ЛК» ВМС України встановлять гідроакустичні станції німецького виробництва.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко запевнив, що Україна була, є і залишиться морською державою попри агресію Російської Федерації.

Джерело: Укрінформ