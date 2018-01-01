Ситуація в АТО: ворог продовжив обстріли, один військовий загинув

Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися дотриматися режиму тиші

На лінії зіткнення не спостерігалося повного припинення вогню. Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угрупування продовжили порушувати режим тиші. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його даними, на Луганському напрямку ворог застосував 82-мм міномети по позиціях наших захисників неподалік Зайцевого. З гранатометів та стрілецької



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Український військовий

Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися дотриматися режиму тиші

На лінії зіткнення не спостерігалося повного припинення вогню. Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угрупування продовжили порушувати режим тиші. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, на Луганському напрямку ворог застосував 82-мм міномети по позиціях наших захисників неподалік Зайцевого. З гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював українські опорні пункти у районі Кримського і Новолуганського.

На Донецькому напрямку загарбники, з мінометів калібру 82-мм та стрілецької зброї, вели вогонь по захисниках Водяного, а зі стрілецької зброї – по оборонцях шахти Бутівка.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український воїн, ще один захисник отримав поранення.

Штаб АТО висловив співчуття рідним і близьким військовослужбовця, який віддав життя за Україну.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних сил України. В результаті цих ворожих дій жоден український захисник не постраждав.

В суботу штаб АТО повідомив, що внаслідок обстрілу бойовиків частина селища Луганське на Донбасі залишилась без світла.