Штаб: бойовики обстріляли з важкої артилерії околиці Підлісного

Минулої доби зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних сил України

Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «На луганському напрямку у вечірній час російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152-мм по



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Артилерія окупантів

Минулої доби зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних сил України

Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На луганському напрямку у вечірній час російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях населеного пункту Підлісне», - зазначили у штабі.

З 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Кримського. З гранатометів та стрілецької зброї - обстрілював оборонців Лобачевого, а зі стрілецької зброї загарбники провокували українських воїнів біля Станиці Луганської.

Загалом, минулої доби зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних сил України. В результаті цих ворожих дій жоден український захисник не постраждав.

В суботу штаб АТО повідомив, що внаслідок обстрілу бойовиків частина селища Луганське на Донбасі залишилась без світла.

Напередодні спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували наявність важкої військової техніки і озброєння у бойовиків, зокрема танків та гаубиць.