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    Штаб: бойовики обстріляли з важкої артилерії околиці Підлісного

    Минулої доби зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних сил України
    Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «На луганському напрямку у вечірній час російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152-мм по
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    Артилерія окупантів
    Артилерія окупантів

    Минулої доби зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних сил України

    Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На луганському напрямку у вечірній час російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях населеного пункту Підлісне», - зазначили у штабі.

    З 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Кримського. З гранатометів та стрілецької зброї - обстрілював оборонців Лобачевого, а зі стрілецької зброї загарбники провокували українських воїнів біля Станиці Луганської.

    Загалом, минулої доби зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних сил України. В результаті цих ворожих дій жоден український захисник не постраждав.

    В суботу штаб АТО повідомив, що внаслідок обстрілу бойовиків частина селища Луганське на Донбасі залишилась без світла.

    Напередодні спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували наявність важкої військової техніки і озброєння у бойовиків, зокрема танків та гаубиць.

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