Скільки жителів Конотопа виїхали із міста? Мер Семеніхін навів цифри

За словами Семеніхіна, понад 50% тих, які проживали у Конотопі раніше, у місті залишилися

Міський голова Конотопа вважає, що в місті є невеликі руйнування, особливо у порівнянні з тією ж Охтиркою, Тростянцем чи Боромлею

Мер міста Конотоп Сумської області Артем Семеніхін навів свіжі дані, скільки мешканців виїхали з початку війни, а скільки вже повернулися. Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Понад 50% тих, які проживали раніше, у місті залишилися. За межі України виїхали десь 15-20%. Решта перебуває на території України, але не в Конотопі. Натомість майже 1 тис. тимчасово переселених приїхали до нас з Маріуполя, Донбасу і Харківщини», - сказав Семеніхін.

За його словами, в місті є невеликі руйнування, особливо у порівнянні з тією ж Охтиркою, Тростянцем чи Боромлею: «Дякувати Богові, дякувати нашим ЗСУ, не прилітає… У нас кілька будинків знищено, є пошкоджені. Так, є у нас загиблі, але їхня кількість не сотні і не тисячі».

Нагадаємо, що мер Конотопа Артем Семеніхін пояснив, чому в місті заборонили УПЦ МП, прямо назвав Московський патріархат в Україні підрозділом ФСБ Росії та навів конкретні факти того, що священики цієї церкви на території його громади є пособниками ворога.

Зазначимо, у квітні територію Сумської області було звільнено від російських окупантів, але вона залишається небезпечною, оскільки відбувається розмінування.