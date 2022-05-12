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    Події в Україні

    Скільки жителів Конотопа виїхали із міста? Мер Семеніхін навів цифри

    За словами Семеніхіна, понад 50% тих, які проживали у Конотопі раніше, у місті залишилися - Скільки жителів Конотопа виїхали із міста? Мер Семеніхін навів цифри
    За словами Семеніхіна, понад 50% тих, які проживали у Конотопі раніше, у місті залишилися
    Facebook Артема Семеніхіна

    Міський голова Конотопа вважає, що в місті є невеликі руйнування, особливо у порівнянні з тією ж Охтиркою, Тростянцем чи Боромлею

    Мер міста Конотоп Сумської області Артем Семеніхін навів свіжі дані, скільки мешканців виїхали з початку війни, а скільки вже повернулися. Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    «Понад 50% тих, які проживали раніше, у місті залишилися. За межі України виїхали десь 15-20%. Решта перебуває на території України, але не в Конотопі. Натомість майже 1 тис. тимчасово переселених приїхали до нас з Маріуполя, Донбасу і Харківщини», - сказав Семеніхін.

    За його словами, в місті є невеликі руйнування, особливо у порівнянні з тією ж Охтиркою, Тростянцем чи Боромлею: «Дякувати Богові, дякувати нашим ЗСУ, не прилітає… У нас кілька будинків знищено, є пошкоджені. Так, є у нас загиблі, але їхня кількість не сотні і не тисячі».

    Нагадаємо, що мер Конотопа Артем Семеніхін пояснив, чому в місті заборонили УПЦ МП, прямо назвав Московський патріархат в Україні підрозділом ФСБ Росії та навів конкретні факти того, що священики цієї церкви на території його громади є пособниками ворога.

    Зазначимо, у квітні територію Сумської області було звільнено від російських окупантів, але вона залишається небезпечною, оскільки відбувається розмінування.

    Читайте також: «У нас біда – ніколи не караємо зло до кінця». Інтерв’ю з мером, який заборонив УПЦ МП
    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia Артем Семеніхін Конотоп
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    Скільки жителів Конотопа виїхали із міста? Мер Семеніхін навів цифри