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    Події в Україні

    Ворог завдав удару по Сумщині

    Росіяни обстріляли території двох громад - Ворог завдав удару по Сумщині
    Росіяни обстріляли території двох громад
    фото з відкритих джерел

    На щастя, втрат немає

    У Сумській області вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад.

    Втрат немає, інформація щодо руйнувань уточнюється.

    Нагадаємо, учора окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.

    Також повідомлялося, що окупанти за вечір 4 травня майже 40 разів обстріляли Сумщину.

    Крім того, на Сумщині рашисти обстріляли школу з гелікоптера (фото).

    А ще Росія обстріляла три прикордонних села Сумщини. На Сумщині за добу два десятки «прильотів» із боку РФ.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Ворог завдав удару по Сумщині