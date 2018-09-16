Смертельна ДТП у Харкові: двоє загиблих



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Місце ДТП

У Харкові внаслідок аварії загинули дві людини

У Харкові 16 вересня близько 12.00 сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє людей. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох автівок «Daewoo Lanos» та «Renault» під керуванням 44-річного чоловіка. В результаті аварії на місці пригоди загинули 80-річний водій та 79-річна жінка-пасажир автомобіля «Daewoo Lanos».

Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Чернівцях патрульний автомобіль збив на смерть пішохода.