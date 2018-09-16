  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Смертельна ДТП у Харкові: двоє загиблих

    • Розсилка
    Місце ДТП - Смертельна ДТП у Харкові: двоє загиблих
    Місце ДТП

    У Харкові внаслідок аварії загинули дві людини

    У Харкові 16 вересня близько 12.00 сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє людей. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

    Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох автівок «Daewoo Lanos» та «Renault» під керуванням 44-річного чоловіка. В результаті аварії на місці пригоди загинули 80-річний водій та 79-річна жінка-пасажир автомобіля «Daewoo Lanos».

    Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Смертельна ДТП у Харкові: двоє загиблих
    Смертельна ДТП у Харкові: двоє загиблих
    Смертельна ДТП у Харкові: двоє загиблих

    Нагадаємо, у Чернівцях патрульний автомобіль збив на смерть пішохода.

    Читайте також
    Харків ДТП смерть автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ