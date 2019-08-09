Негода пронеслася шістьма областями: знеструмлено 205 населених пунктів



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У Києві рятувальники здійснили 12 виїздів для прибирання дерев, що були повалені внаслідок поривів вітру

Найбільше постраждали Сумська, Київська та Черкаська області

В ніч на 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у шести областях, а саме: Сумська – 95, Київська – 38, Черкаська – 26, Чернігівська – 22, Житомирська – 21 та Кіровоградська – 3.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, зазначили рятувальники.

У Рівненській області, як повідомляється, 8 серпня о 12:15 у с. Постійне Костопільського району через пориви вітру стався обрив лінії електропередач, внаслідок чого від ураження електричним струмом загинула одна людина. Також постраждала дитина, яку госпіталізовано до лікарні.

«У с. Голодьки Тетіївського району на Київщині внаслідок поривів вітру пошкоджено крівлю школи на площі близько 50 кв м та крівлі 10 приватних будинків. У м. Буча внаслідок поривів вітру було повалено близько 50 дерев», - заявили в ДСНС.

У Києві рятувальники здійснили 12 виїздів для прибирання дерев, що були повалені внаслідок поривів вітру.

Як повідомлялося, 8 серпня близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег столиці.