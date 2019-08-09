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    Події в Україні

    На Миколаївщині буревій повалив дерева і позривала дахи

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    На Миколаївщині пронісся буревій - На Миколаївщині буревій повалив дерева і позривала дахи
    На Миколаївщині пронісся буревій
    Фото: ДСНС

    У Миколаївській області ліквідовують наслідки негоди

    На Миколаївщині пронісся буревій – сильний вітер валив дерева та зривав дахи.

    Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Миколаївській області.

    «Щодо ситуації, повязаної з різким погіршенням погодних умов та масовим падінням дерев, підтопленням та пошкодженням даху будівель. Загалом по лінії 101 надійшло 20 звернень від громадян м. Миколаєва, м Нова Одеса та селища Радісний сад Миколаївського району області», - йдеться у повідомленні.

    Для ліквідації наслідків залучено чергові відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, 1, 2, 3, 10 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та 10 взвод державного воєнізованого гірничо-рятувального загону.

    У групі контакт центр Миколаївської міської ради звідусль люди повідомляють про повалені дерева та зірвані дахи.

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    На Миколаївщині буревій повалив дерева і позривала дахи
    На Миколаївщині буревій повалив дерева і позривала дахи
    На Миколаївщині буревій повалив дерева і позривала дахи
    На Миколаївщині буревій повалив дерева і позривала дахи
    На Миколаївщині буревій повалив дерева і позривала дахи

    Нагадаємо, в ніч на 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у шести областях.

    Як повідомлялося, вчора, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

    В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи. 

    Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

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