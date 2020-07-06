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    Події в Україні

    Сьогодні в Україні збережеться спекотна погода, дощі – лише на заході

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    У південних, східних та Дніпропетровській областях у понеділок повітря прогріється до 36-39&deg; - Сьогодні в Україні збережеться спекотна погода, дощі – лише на заході
    У південних, східних та Дніпропетровській областях у понеділок повітря прогріється до 36-39°

    У Києві 6 липня без опадів, температура вдень 30-32°

    В Україні у понеділок, 6 липня, синоптики прогнозують опади на заході України, температура вночі 15-20°, на узбережжі морів 21-25°; вдень 30-35°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 39°.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів 21-25°; вдень 30-35°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 36-39°», - йдеться у повідомленні.

    У Києві сьогодні без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 17-19°, вдень 30-32°.

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    Нагадаємо, у Харкові спека побила рекорд, який тримався 66 років.

    Раніше повідомлялося, що в Україні після Івана Купала спека різко піде на спад.

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