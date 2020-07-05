У Харкові спека побила рекорд, який тримався 66 років
4 липня 36 градусна спека побила рекорд на цю дату у 1954 році - 35,2 градуси
У Харкові 4 липня стовпчик термометра піднявся до позначки 36°. Спека побила рекорд на цю дату, зафіксований у 1954 році. Про це кореспонденту Укрінформу розповіла завідувачка сектором Харківського Гідрометцентру Валентина Муратова.
«Дійсно, учора спека у Харкові у 36° побила рекорд на цю дату у 1954 році - 35,2°", - зазначила Муратова.
За її словами, абсолютний максимум липня - 38,8° з плюсом - зафіксовано у Харкові в 1931 році.
«Щодо прогнозу на сьогодні, 5 липня, то, мабуть, буде черговий рекорд на цю дату. Так, в області очікувалося плюс 33-38°, у Харкову - 34-36°. Але, зверніть увагу, станом на 13:00 температура у Харкові вже плюс 35°, хоча у 1970-му році була 33,8°», - пояснила Муратова.
Метеоролог додала, що аномальна спека прийшла до Харкова з Середньої Азії і буде триматися ще два дні, а вже у середу, 8 липня, спеку змінить холодний фронт з заходу, який принесе дощі та грози і зниження температури до плюс 25-30°.
Також повідомлялося, що сьогодні, 5 липня, в Україні синоптики обіцяють у північних, місцями центральних областях, а також в Одеській області в Карпатах та на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря в західних областях вночі 12-17°, вдень 24-29°; на решті території вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 34-39°, у північних областях 26-31°.
Раніше повідомлялося, що в Україні після Івана Купала спека різко піде на спад.