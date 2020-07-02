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    На Херсонщину насувається надзвичайна спека – температура сягне 42 градусів

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    У найближчі дні на Херсонщині буде спекотно&nbsp; - На Херсонщину насувається надзвичайна спека – температура сягне 42 градусів
    У найближчі дні на Херсонщині буде спекотно 

    Херсонські синоптики попередили про небезпеку через високу температуру повітря

    На Херсонщині попередили про третій рівень небезпечності - очікується надзвичайна спека до 40-42°. Про це повідомляє у Facebook Херсонський обласний центр з гідрометеорології.

    «Попередження про стихійне метеорологічне явище ІІІ рівня небезпечності. Вдень 5-7 липня 2020 року по Херсонській області та у місті Херсоні очікується надзвичайна спека 40-42° (ІІІ рівень небезпечності – червоний)», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, червнева спека у Києві побила п'ять температурних рекордів.

    Також нагадаємо, що Україну накриє антициклон Valentin. Сьогодні буде багато сонця і купчастих хмар. Локальні дощі з грозами пройдуть на заході України, а також місцями в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях і в Криму. Протягом дня в більшості областей очікується температура повітря +27 — +33 градуси.

    Крім того, синоптики дали прогноз погоди на липень. Зокрема, згідно із прогнозами, на Україну сунуть кілька потужних циклонів з грозами і шквалами.

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