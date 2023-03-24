Сьогодні у кожного українця є реальний шанс вплинути на діяльність Міноборони: деталі

Відкрите голосування триватиме з 8:00 до 20:00

Міністерство оборони України сьогодні, 24 березня розпочало відкрите голосування за кандидатів до Антикорупційної ради. Віддати голос за бажаного кандидата можуть всі українці з 8:00 до 20:00. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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«Сьогодні з 8:00 до 20:00 на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції проходить відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування за майбутніх членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України», – йдеться у повідомленні.

Проголосувати можна за посиланням.

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Ознайомитися з інформацією про претендентів – тут. У списку вказані 29 осіб, які представляють різні громадські організації. Для участі у конкурсі попередньо подали заявки 53 кандидати, втім не всі були допущені до участі.

Нагадаємо, міністр Олексій Резніков повідомив, що після низки гучних скандалів Міністерство оборони планує перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.