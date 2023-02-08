Резніков анонсував перезавантаження Міноборони

Міністр оборони Резніков: «Формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці»

Після низки гучних скандалів Міністерство оборони планує перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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«Щодо запобігання корупції. Діємо наразі по наступних напрямках. Перший – перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони. Шукаємо кадри. Другий – формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці», – написав Резніков у Facebook.

Міністр зазначив, що резюме на вакантні посади в антикорупційному управлінні МОУ, а також заявки щодо долучення до роботи громадського антикорупційного органу можна надсилати на електронну адресу [email protected].

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Нагадаємо, Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.