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Розкрадання коштів на харчуванні військових: СБУ ліквідувала схему (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розкрадання коштів на харчуванні військових: СБУ ліквідувала схему (фото)
Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до протиправної діяльності
фото: пресслужба СБУ

Сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн

Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужб СБУ.

За матеріалами слідства, посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць дислокації військових.

Бюджетні гроші було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання для надання відповідних послуг.

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Замість постачання до ЗСУ визначених обсягів продовольчої продукції учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм.

На підставі зібраних доказів двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до протиправної діяльності.

Крім цього, на Київщині співробітники СБУ викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, виділених на харчування особового складу. До незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування «відкату».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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Теги: харчування розслідування гроші Міноборони

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