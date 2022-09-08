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Спалені садиби і вщент розбитий центр: шокуючі фото звільненого Високопілля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спалені садиби і вщент розбитий центр: шокуючі фото звільненого Високопілля
По всьому селищу стоять понівечені автівки мирних людей, помаркові буквою Z
Ігор Йосипенко/Facebook

Рашисти позабирали у людей паспорти і забороняли ходити по селищу

Російські загарбники продовжують обстрілювати нещодавно деокуповане Високопілля на Херсонщині. Про це повідомив депутат обласної ради, волонтер Ігор Йосипенко.

«Вже на під'їзді (до селища, – ред.) були помітні масштабні руйнації цього селища міського типу – багатого і заможного до російсько-української війни. Спалені і зруйновані приватні садиби, вщент розбитий центр населеного пункта. А це – праця багатьох людей і навіть не одного покоління, вкрадені роки праці й – життя», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що по всьому селищу стоять понівечені автівки мирних людей, насильно відібрані, помаркові буквою Z. Рашисти у людей позабирали паспорти, по селищу забороняли ходити, а якщо і дозволяли, то лише з білою ганчіркою.

«Це нагадує повністю поведінку німецьких солдат Другої світової війни. Старі люди і не приховують свою зневагу до солдат другої арімї світу, які відбирали у них все з дому, в тому числі й їжу, мародерили, знущались з мирного населення і вбивали», – додав депутат.

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Нагадаємо, українські захисники продовжують контрнаступ на півдні. Днями стало відомо про звільнення смт Високопілля на Херсонщині.

Відомо, що прапор підняли на даху місцевої лікарні. За цей населений пункт давно йшли важкі бої. Telegram-канали повідомляють, що при взятті цього населеного пункту наші бійці дуже добре поповнили обмінний фонд. 

Теги: війна Херсонщина Україна росія рашисти звільнення

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