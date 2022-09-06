З'явилися перші фото звільненого Високопілля

Після звільнення Високопілля на вулицях побільшало людей

У Мережі з’явилися перші фотографії зі звільненого від російських окупантів селища Високопілля в Херсонській області. Кадри опублікувало місцеве видання Мост.

Зазначається, що після звільнення Високопілля на вулицях побільшало людей. Військові проводять розмінування селища, а правоохоронці вже почали документувати злочини загарбників.

Більшість жителів залишили Високопілля через окупацію, проте є й такі, хто лишився.

Багато будинків зруйновано та пошкоджено, а на узбіччях і прямо на дорогах стоять розбиті машини та невелика сільгосптехніка.

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Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що захисники України звільнили населений пункт на Донеччині та ще два – на півдні. Перед цим було опубліковано фото українського прапора над лікарнею у Високопілля Херсонської області, куди російські танки зайшли 13 березня.

Нагадаємо, українські захисники продовжують контрнаступ на півдні. Днями стало відомо про звільнення смт Високопілля на Херсонщині.

Відомо, що прапор підняли на даху місцевої лікарні. За цей населений пункт давно йшли важкі бої. Telegram-канали повідомляють, що при взятті цього населеного пункту наші бійці дуже добре поповнили обмінний фонд.





