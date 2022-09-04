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ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині
Українські захисники піднімають прапор над лікарнею у Високопіллі
фото з соцмереж

При взятті Високопілля бійці ЗСУ дуже добре поповнили обмінний фонд

Українські захисники продовжують контрнаступ на півдні. Сьогодні стало відомо про звільнення смт Високопілля на Херсонщині.

Відомо, що прапор підняли на даху місцевої лікарні. За цей населений пункт давно йшли важкі бої. Telegram-канали повідомляють, що при взятті цього населеного пункту наші бійці дуже добре поповнили обмінний фонд.

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині фото 1

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: окупанти ЗСУ війна Херсонщина

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