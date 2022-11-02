Співпраця з МОЗ Польщі: українські лікарі пройшли навчання з тактичної медицини

Навчальний курс лікарів тривав з 15 серпня по 28 жовтня

Польські інструктори провели навчання з тактичної медицини, в яких узяли участь майже 500 українських лікарів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Майже 500 працівників служби екстреної медичної допомоги України завершили навчання із тактичної медицини, яке провели польські інструктори. Навчальний курс тривав з 15 серпня по 28 жовтня на базі Івано-Франківського обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за участі ДУ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги й медицини катастроф», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основна мета навчання – покращити практичні навички українських фахівців з надання екстреної медичної допомоги як дорослим, так і дітям на догоспітальному етапі.

Окрему увагу було зосереджено на відпрацюванні алгоритмів дій персоналу екстреної медицини в разі надходження великої кількості потерпілих.

Проєкт реалізується в співпраці МОЗ України й МОЗ Польщі. Усе необхідне навчально-методичне забезпечення надали Варшавський медичний університет і Центр авіаційної екстреної медичної допомоги з Варшави.

Нагадаємо, триває 252-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.