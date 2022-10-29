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У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Окупанти зазнають значних втрат в Україні
фото з відкритих джерел

Бєлгородська область уже не приймає поранених окупантів

Медичні заклади Бєлгородської області Росії уже не приймають поранених на війні в Україні рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російські окупанти зазнають значних втрат. Так, у результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України в районі населеного пункту Майорськ Донецької області напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка.

У населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

Як повідомлялося, військове командування росіян, аби уникнути панічних настроїв серед особового складу, у будь-який спосіб намагається приховати свої реальні втрати, в лікарнях велика кількість поранених.

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Теги: війна росія окупанти Україна лікарня ЗСУ

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