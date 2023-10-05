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Співробітники ФСБ Росії покинули окупований Токмак: можлива провокація

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Співробітники ФСБ Росії покинули окупований Токмак: можлива провокація
В окупованому Токмаку людям на кілька днів заборонили виходити на роботу
фото з відкритих джерел

Начальник військової адміністрації міста припускає провокацію з боку росіян

В окупованому місті Токмак Запорізької області спостерігається виїзд з міста співробітників російської ФСБ. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» розповів начальник міської військової адміністрації Олександр Чуб.

За його словами, всім адміністративним установам, комунальним підприємствам та закладам освіти сказали не виходити на роботу протягом двох днів, нічого не пояснивши.

«Може, провокація буде. Я точно знаю, що деякі ФСБшники виїхали з Токмака, але кажуть нібито до кінця тижня повернуться», – розповів Олександр Чуб.

Нагадаємо, у Токмаку російські окупанти не на жарт панікують через наступ ЗСУ. Росіяни евакуювали родини та закрили магазини. 

За словами мера окупованого Мелітополя Івана Федорова, декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи «влади». А нещодавно російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї. «Тепер перейшли до закладів «освіти»: вивозять школи, училище, технікум», – констатував мер Мелітополя.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Російської Федерації могли збити власний літак у тимчасово окупованому місті Токмак у Запорізькій області.

В ефірі телемарафону Іван Федоров розповів, що тієї ночі таки дійсно відбулась якась подія з російським літаком у Токмаці. Він зазначив, що передусім потрібно розуміти, що Токмак – це уже фактично прифронтове місто. 

Теги: Запорізька область окупація наступ провокація росіяни

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