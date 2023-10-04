Готуються до «жесту доброї волі»? У Токмаку окупанти евакуювали родини та закрили магазини

Російські офіцери почали інтенсивно вивозити свої сім’ї

У захопленому Токмаку Запорізької області російські окупанти не на жарт панікують через наступ ЗСУ. На тлі евакуації сімей, 4 жовтня окупанти закрили ринок та всі магазини у місті. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть «адмінустанови», магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре», – розповів він.

Крім того, за словами Федорова, до цього, декілька тижнів тому, окупанти почали вивозити органи «влади». А нещодавно, декілька днів тому російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї.

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«Тепер перейшли до закладів «освіти»: вивозять школи, училище, технікум», – констатував мер Мелітополя.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Російської Федерації могли збити власний літак у тимчасово окупованому місті Токмак у Запорізькій області.

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