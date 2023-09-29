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У Токмаку окупанти збили власний літак (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Токмаку окупанти збили власний літак (відео)
фото: скрін із відео

Токмак – це уже фактично прифронтове місто

Збройні сили Російської Федерації могли збити власний літак у тимчасово окупованому місті Токмак у Запорізькій області. Про це повідомив Telegram-канал партизанського загону Мелітополя «Гнила Черешня» 29 вересня. 

Автори каналу повідомляють, що над Токмаком був пуск із системи С-300 у режимі ППО. За попередньою інформацією, окупанти збили власний літак.

Про можливу катастрофу російського літака в Токмаку також написав моніторинговий Telegram-канал monitor.

«У т.о. Токмаку неспокійно. Дуже попередньо – збиття ворожого борту тактичної авіації. Очікуємо деталі», – йдеться в публікації.

В ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що цієї ночі таки дійсно відбулась якась подія з російським літаком у Токмаці. Він зазначив, що передусім потрібно розуміти, що Токмак – це уже фактично прифронтове місто. Тож, подібні інциденти там стаються і продовжуватимуть ставатись.

Нагадаємо, триває 583-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

Теги: війна Запоріжжя

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