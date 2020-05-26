  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Співробітнику спецслужби РФ повідомлено про підозру за підбурювання посадовця Кабміну до держзради

    • Розсилка
    Досудове розслідування триває - Співробітнику спецслужби РФ повідомлено про підозру за підбурювання посадовця Кабміну до держзради
    Досудове розслідування триває

    Посадовця Кабінету Міністрів України вироком суду визнано винним у вчиненні державної зради на користь спецслужб РФ

    Співробітнику спецслужби РФ повідомлено про підозру в підбурюванні посадовця Кабінету Міністрів України до держзради. Про це інформують у пресцентрі Офісу генерального прокурора.

    "За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації начальнику оперативного відділу 74-го розвідувального центру Головного управління Генштабу ЗС РФ у підбурюванні громадянина України до державної зради (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, співробітник розвідувальних органів РФ у 2017 році залучив до конфіденційного співробітництва громадянина України, який на той час обіймав посаду заступника керівника Протоколу Прем’єр-міністра України, з метою отримання від нього відомостей, розголошення яких могло зашкодити суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України", - йдеться в повідомленні.

    Посадовця Кабінету Міністрів України вироком суду визнано винним у вчиненні державної зради на користь спецслужб РФ та засуджено до реальної міри покарання. У вересні 2019 року в рамках обміну він був переданий до Російської Федерації, зазначають у прокуратурі.

    Триває досудове розслідування, воно здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора та оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.

    СБУ розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ