Співробітнику спецслужби РФ повідомлено про підозру за підбурювання посадовця Кабміну до держзради



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Досудове розслідування триває

Посадовця Кабінету Міністрів України вироком суду визнано винним у вчиненні державної зради на користь спецслужб РФ

Співробітнику спецслужби РФ повідомлено про підозру в підбурюванні посадовця Кабінету Міністрів України до держзради. Про це інформують у пресцентрі Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації начальнику оперативного відділу 74-го розвідувального центру Головного управління Генштабу ЗС РФ у підбурюванні громадянина України до державної зради (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, співробітник розвідувальних органів РФ у 2017 році залучив до конфіденційного співробітництва громадянина України, який на той час обіймав посаду заступника керівника Протоколу Прем’єр-міністра України, з метою отримання від нього відомостей, розголошення яких могло зашкодити суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України", - йдеться в повідомленні.

Посадовця Кабінету Міністрів України вироком суду визнано винним у вчиненні державної зради на користь спецслужб РФ та засуджено до реальної міри покарання. У вересні 2019 року в рамках обміну він був переданий до Російської Федерації, зазначають у прокуратурі.

Триває досудове розслідування, воно здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора та оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.