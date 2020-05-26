СБУ викрила розкрадання пального в центрі забезпечення ЗСУ на Харківщині



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Співробітники СБУ затримали автомобіль посередників під час перевезення чергової партії солярки

Співробітники СБУ затримали автомобіль посередників під час перевезення чергової партії солярки

Служба безпеки України викрила розкрадання пального в одному з центрів забезпечення Збройних Сил України на Харківщині.

Про це інформують на офіційному сайті СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що керівники середньої ланки центру організували систематичне розкрадання паливно-мастильних матеріалів, призначених для потреб української армії. Дизельне пальне та бензин один із фігурантів особисто вивозив із території військової частини невеликими партіями. Потім пальне акумулювали на складах посередників та збували оптовими партіями за готівку місцевим підприємцям. У рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували три епізоди розкрадання паливно-мастильних матеріалів загальним обсягом понад 5 тонн. Співробітники СБУ затримали автомобіль посередників під час перевезення чергової партії солярки розміром у 3 тонни, незаконно придбаної у військових», - ідеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що під час шести обшуків, проведених у службових приміщеннях центру забезпечення Збройних Сил та за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці виявили докази корупційної діяльності, а також гроші, одержані від оборудки.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем військового майна, вчинені в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з блокування протиправної діяльності проводилась спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтава під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Харківського гарнізону, резюмували в СБУ.