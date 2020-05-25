СБУ проводить обшуки в Харківській міськраді – ЗМІ



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Мерія Харкова

Розслідування начебто пов'язане з введенням в електротранспорті Харкова єдиного електронного квитка

Працівники Служби безпеки України проводять обшуки в Харківській міській раді в рамках розслідування, пов'язаного з введенням в міському електротранспорті єдиного електронного квитка E-ticket.

Про це повідомляє місцеве видання Харків Times.

Зазначається, що обшуки проходять в службових кабінетах заступника міського голови з питань інфраструктури міста Євгена Водовозова та директора департаменту інфраструктури міськради Сергія Дульфана.

Офіційно правоохоронні органи і пресслужба міськради на момент виходу публікації не прокоментували інформацію про обшуки.

Раніше повідомлялося, що СБУ підозрює керівництво Одеської митниці в масштабній корупції.

Зазначимо, що співробітники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора затримали 13 травня на хабарі керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці. Правоохоронці також перевіряють на причетність до одержання неправомірної вигоди осіб керівного складу митниці.

Нагадаємо, 15 травня половину керівників українських митниць звільнили під час засідання колегії Державної митної служби.