Справа про збитий Іл-76: Назарову відмовили у призначенні повторної експертизи

Суд пояснив своє рішення тим, що українське законодавство не передбачає поняття повторної експертизи

Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив генерал-майору Віктора Назарова, обвинуваченому у службовій недбалості у зв’язку із загибеллю 49 українських військових у збитому сепаратистами літаку Іл-76, у призначенні повторної комісійної судової експертизи в справі. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в понеділок. Суд, зокрема,



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Фото: Радіо Свобода Віктор Назаров під час засідання суду

Суд пояснив своє рішення тим, що українське законодавство не передбачає поняття повторної експертизи

Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив генерал-майору Віктора Назарова, обвинуваченому у службовій недбалості у зв’язку із загибеллю 49 українських військових у збитому сепаратистами літаку Іл-76, у призначенні повторної комісійної судової експертизи в справі. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в понеділок.

Суд, зокрема, пояснив своє рішення тим, що українське законодавство не передбачає поняття повторної експертизи.

Заявляючи клопотання, Назаров зазначив, що в кримінальному провадженні було дві експертизи – київського та львівського інститутів, висновки яких, за його словами, суперечать одні одним.

За його словами, повторна експертиза має дати відповідь, зокрема, на питання про те, чи відповідали управлінські рішення штабу тій обстановці, яка склалась біля Луганська у той період, до якої категорії відносилась інформація про те, що дві групи бойовиків збираються збивати літаки в районі Луганського аеропорту, і якою мала бути реакція на цю інформацію, що входило в обов’язки керівника штабу АТО, що стало безпосередньою причиною аварії літака Іл-76.

Сторона обвинувачення та потерпілі родини висловились проти повторної експертизи і заявили про «затягування процесу».

На засіданні в понеділок суд також заслухав спеціально викликаного у якості свідка Віктора Савечка – одного із експертів, які брали участь у комісійній військово-тактичній експертизі. За словами Савечка, до посадових обов’язків начальника штабу АТО входило забезпечення безпеки підлеглого особового складу.

Експерт наголосив, що обов’язки керівника прописані в Положенні про штаб антитерористичної операції. Він зазначив, що висновки військово-тактичної експертизи підписала комісія з 14 фахівців.

Водночас генерал-майор Назаров заявив, що висновки експерта про його особисту відповідальність за рішення про виліт є необґрунтованими.

Суд оголосив перерву і призначив наступне засідання на 4 грудня.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

27 березня 2017 року Петропавлівський райсуд Дніпропетровської області визнав винним у службовій недбалості у справі про ІЛ-76 і засудив до 7 років позбавлення волі генерал-майора Віктор Назарова.

Як повідомлялося, 3 жовтня Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжив розгляд апеляції генерала Назарова.

Джерело: Радіо Свобода